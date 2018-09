Venemaa rahandusministeerium on valmis õlle miinimumhinna kehtestamist arutama

Rahandusministri asetäitja Ilja Trunin kinnitas, et kui riikik alkoholi reguleerimise amet õlle miinimumhinna kehtestamise ettepaneku teeb, siis on ministeerium valis selle mõttekuse üle arutlema, vahendab Vedomosti.

Turini sõnul ei ole need ettepanekud seni piisavalt läbi töötatud.

Varem on Alkoholi reguleerimise ameti juht Igor Alešin öelnud, et õlle miinimumhinna kehtestamise sooviga on nende poole pöördunud õlletootjad.

Alkohoolsete jookide miinimumhinnad kehtestab alates 2009. aastast Venemaa rahandusministeerium. Praegu on Venemaal kehtestatud miinimumhind viinale (205 rubla ehk 2,6 eurot poole liitri eest), konjakil (371 rubla ehk 4,7 eurot poole liitri eest) ning vahuveinil (164 rubla ehk 1,7 eurot 0,75 liitri eest).

Lisaks kaalutakse ka veinide erinevatele kategooriatele miinimumhinna kehtestamist.