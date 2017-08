Venemaa raudtee uurib võimalust panna käima Peterburi-Kaliningradi-Berliini reisirong

Venemaa raudtee uurib võimalust panna käima Berliini-Peterburi rongiliin Kaliningradi kaudu, teatas Kaliningradi raudtee direktor Viktor Golomolzin Interfax Severo-Zapadile.

„Reisiliikluse monitooring räägib sellest, et majanduslikust seisukohast on Kaliningradi-Berliini rongide taas käimapanemine vaevalt võimalik. Ja meie pakume teist marsruuti – Berliin-Kaliningrad-Peterburi. Tehnilised võimalused selleks on olemas nii infrastruktuuri kui ka veeremkoosseisu osas,“ ütles Golomolzin.

Veel märkis Golomolzin, et juba on olemas Vene rongid, millel saab vahetada rööpmelaiust ja jätkata liikumist Euroopa rööpmelaiusel. Golomolzin leiab, et see suund on perspektiivikas, sest praegu peavad Peterburi ja kogu Venemaa loodeosa elanikud sõitma Saksamaale läbi Moskva ja Bresti.