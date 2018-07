Venemaa riigiduuma kinnitas: käibemaks kerkib uuest aastast

Venemaa riigiduuma kinnitas kolmandal lugemisel seadusemuudatuse, millega kerkib käibemaks uuest aastast praeguselt 18 protsendilt 20-protsendile.

Sarnaselt pensioniea tõstmisele hääletas muudatuse poolt vaid Ühtse Venemaa fraktsioon, kirjutab Vedomosti.

Venemaa rahandusministeeriumi arvutuste kohaselt toob käibemaksu tõstmine riigikassasse tuleval aastal lisaks 633,5 miljardit rubla ning 2020. ja 2021. aastal vastavalt 678 miljardit ja 728 miljardit rubla.

Lisaraha on valitsusel tarvis president Vladimir Putini maikuu ukaasi täitmiseks ehk lisaraha on vaja infrastruktuuri, tervishoiu ning hariduse lisakulude rahastamiseks.

Rahandusministeerium möönab, et käibemaksu tõstmine kiirendab inflatsiooni, kuid usub, et tuleval aastal peaks see jääma 4-4,5% vahele. Majandusministeerium omakorda arvab, et inflatsioon kiireneb juba selle aasta lõpuks 3,1%-ni.

Vedomosti küsitletud analüütikud tõdesid, et maksutõus annab kõige tugevama hoobi kõrgtehnoloogilistele firmadele või juba selletagi kriisi tõttu kannatanud harudele, eriti masinaehitusele ning ehitusele.

Ettevõtetele tekitatud maksukoormuse tõusu plaanib valitsus kompenseerida eksportööridele käibemaksu tagastamise kiirendamisega ning kiirendatud korras käibemaksu tagastamise piiri langetamisega 2 miljardile rublale (praegu on piir 7 miljardit rubla).