Venemaa rikaste naiste edetabelit juhib endiselt miljardi-dollari-proua

Forbesi värske edetabeli kohaselt on Venemaa kõige rikkam naine arendusfirma Inteko juht, Moskva endise linnapea Juri Lužkovi abikaasa Jelena Baturina.

Juba traditsiooniliselt edetabelit juhtiva Baturina vara väärtus on seejuures eelmise aastaga võrreldes veidi vähenenud: eelmise aasta 1,1 miljardi dollari asemel on tema varaväärtus nüüd miljard dollarit.

Venemaa 200 rikkama inimese seas andis see Baturinale 90.koha.

Rikkamate naiste seas teisel kohal on teist aastat Jelena Rõbolovleja. Pärast pikaleveninud lahutusprotsessi miljardärist ning jalgpalliklubi AS Monaco omanikust ning presidendist Dmitri Rõbolovlevist jäi naisele 600 miljonit dollarit.

Edetabeli kolmandal kohal on S7 grupi kaasomanik, ettevõtte nõukogu esimees Natalja Fileva. Tema vara väärtus on samuti 600 miljonit dollarit ning edetabelis on ta esmakordselt.