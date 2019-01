Venemaa rikkurite soov välismaistest varadest teada anda kasvas hüppeliselt

Uuringu autorid märgivad, et rikkad venemaalased sulgevad massiliselt oma varasemaid välismaiseid kontosid ning likvideerivad firmasid ning avavad uusi- puhta ülekannete ajalooga- millelt siis maksuametile ka makse tasutakse. Seejuures on nii, et mida rikkamad on venemaalased, seda enam osalevad nad välisfirmade maksuvabas likvideerimises (73% vastanutest), aga samas esitavad ka kapitaliamnestia raames deklaratsioone (71%).

Kapitali välismaalt Venemaale toomine on aga rikaste seas kõige ebapopulaarsem võimalus: 2017. aastal tegi seda 33% vastanutest ning eelmisel aastal 29%. Ülirikastel on juba niigi palju Venemaaga seotud riske, seetõttu soovivad nad neid teistesse riikidesse investeerimise kaudu vähendada, märgitakse uuringus. Šveits, Suurbritannia ja USA on rikaste venemaalaste kõige populaarsemad vara hoidmise kohad.