Venemaa sõjaliste kulutuste kukkumine võib hakata mõjutama avantüüre välismaal

„Venemaal on vajadus näidata, et tegemist on jätkuvalt suurjõuga ning seda saab teha näiteks Süürias ja Atlandi ookeanil laevastikuga liikudes,“ märkis ta. „Kuid ka seal toimuvad suured kulukärped.“

Venemaa rahalise seis on haavatav Lääne sanktsioonide ja nafta hinnalangusest tingitud majanduslanguse järel. Kallim nafta aitas Venemaa majanduse mullu taas 1,5 protsendise majanduskasvuni, kuid valitsuse eesmärk oli kahe protsendine majanduskasv.

Ekspordist sõltuv majandus on kohanenud madalamate toorainehindadega kui aastal 2014.

Venemaa president Vladimir Putin kutsus üles suurendama kulutusi elatustaseme tõstmisele, tervishoiule ja haridusele. Mõnede ametnike sõnul tuleb nende programmide raha väiksematest sõjalistest kulutustest.

Märtsis teatas Kreml, et järgneva viie aasta jooksul kärbib riik kaitseelarve väiksemaks kui kolm protsenti majanduse kogutoodangust.

Maailma suurimate kaitsekulutustega on USA, kes kulutab 35 protsenti kogu maailma sõjalistest kulutustest. Kui 2016. ja 2017. aastal oli USA kaitseeelarve suhteliselt muutumatu, kuid tänavu peaks kulutused oluliselt kasvama.

Kui veel 2008. aastal oli Hiina osa maailma kaitsekulutustes 5,8 protsenti, siis läinud aastal kasvas see 13 protsendini maailma sõjalistest kulutustest.