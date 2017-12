Venemaa soovib Air Balticult 20 miljonit eurot, Läti sai õigusabipalve

Venemaa võimud esitasid Läti kolleegidele õigusabipalve selleks, et saada riiklikust lennufirmast Air Baltic kätte 20 miljonit eurot. Tegu on kohtuasjaga, mis puudutab Air Balticu kunagist aktsionäri, Vene ärimeest Vladimir Antonovit, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Õigusabipalve saabus Moskvast novembris ja puudutab hagi, mille Antonov ja tema kunagine pank Investbank esitasid 2012. aastal Air Balticu vastu, et saada kätte laenatud summa 18,4 miljonit eurot ning lisanduvad intressid ja trahvid, kirjutasid LETA ja Läti ringhääling.

Läti justiitsministeeriumist öeldi kommentaariks, et vastavad dokumendid saadetakse edasi kohtutele ja vastavatele ametnikele, et hinnata, kas nõudmised on juriidiliselt põhjendatud.

LETA andmetel võib Läti poole keeldumise korral hakata Venemaa kasutama väidetava võla tagasinõudmiseks muid vahendeid, sealhulgas asuda konfiskeerima ka Venemaa territooriumil asuvaid Air Balticu varasid, sealhulgas ka lennukeid.

Läti ametnikud transpordiministeeriumist ja riigikantseleist rõhutasid, et eelpool mainitud juriidilised nõudmised on tsiviilhagi Air Balticu kui ettevõtte vastu, mitte aga hagi Läti riigi vastu.

"Nii palju, kui me teame, siis nõudeid riigi vatsu ei ole. Kui Air Balticult midagi nõutakse, siis peavad sellega tegelema juhatus ja nõukogu," märkis transpordiministeeriumi kantsler Kaspars Ozoliņš.

Air Balticu esindajad ei soovinud teemat LETA-le kommenteerida.

