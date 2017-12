Venemaa suurärimehed hakkasid tõsiselt sanktsioone kartma

Venemaa Foto: Scanpix, Sputnik

Venemaa suurärimehed on USA võimalike sanktsioonide pärast närvis ning paluvad, et riik looks välismaalt Venemaale tagasi toodava kapitali jaoks soodsad investeerimisvõimalused. Üks ärimeeste pakutud võimalus oleks valuutas riigivõlakirjad.