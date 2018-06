Venemaa suurim pank kasutas loata FIFA kaubamärki

Venemaa jalgpalil MMi eel täpsustati FIFA kaubamärgiõiguste rikkumise eest ette nähtud karistusi: need on võrdsustatud ebaõiglase konkurentsiga, mille eest ähvardab trahv, mille ulatus on 1-15% realiseeritud kauba maksumusest, kuid mitte vähem kui 100 000 rubla (1360 eurot).