Venemaa suurim pank kasvatas jõudsalt kasumit

Venemaa suurim pank, riigile kuuluv Sberbank teatas, et teenis aasta esimese kolme kuu kokkuvõttes 196 miljardit rubla (2,7 miljardit eurot) puhaskasumit. Seda on veerandi võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Panga juhatuse aseesimehe Aleksander Morozovi sõnul saavutati selline tulemuse peamiselt jaeäri arvelt, edastab Vedomosti.

Laenukasv jätkub, aasta algusest on see kasvanud 5%, pangakaartide tulud on aga kasvanud 26,6%. Viimased annavad kõikidest panga komisjonituludest poole.

Esimeses kvartalis väljastas Sberbank eraisikutele 650 miljardi rubla mahus laenu, seda on pea kaks korda rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kokku on eraisikutele laenu antud 5,1 triljonit rubla. Kvartaliga kasvas see 4,5%.

Panga president Herman Gref kinnitas märtsis, et ei näe mingeid laenuturu ülekuumenemise märke.

Kasvab ka ettevõtete laenuportfell: aasta kolme esimese kuuga väljastas pank juriidilistele isikutele laenu 3,1 triljoni rubla mahus ehk 1,7 korda rohkem kui aasta tagasi.

Laenuandmine on panga peamine tuluallikas: puhas intressitulu kasvas 303,3 miljardi rublani ehk aasta varasemaga võrreldes 7,2%.