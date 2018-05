Venemaa tahab alkoholi ja sigarettide hinda tõsta

Venemaa tervishoiuministeerium tahab sisse viia iga-aastase kangete alkohoolsete jookide ning tubakatoodete indekseerimise, aktsiisi tõus olek vastavalt 10% ja 20%, vahendab Vedomosti.

Rahandusministeerium on välja töötanud maksuseaduste muudatusettepanekud, mis puudutavad parfümeeriatoodete aktsiise.

Tervishoiuministeerium tahab sinna lisada iga-aastased aktsiisitõusud 2018.- 2020. aastatel. Rahandusministeeriumile see mõte ei meeldi. Ning ministeeriumite vaheline konflikt peab lahenema selle aasta jooksul.

Turuosaliste sõnul kallinevad iga-aastase 20% aktsiisitõusuga kõige odavamad legaalsed sigaretid aastaks 2021 70-110 rubla (0,99- 1,53 euro) võrra paki kohta.

Praegune kange alkoholi aktsiisitasu on 523 rubla (7,3 eurot) liitri kohta. See tasu on 2020. aastani külmutatud, pärast mida peaks see tõusma 4% 544 rublani. 1000 sigareti aktsiis on 2100 rubla. 2021. aastaks tõstetakse see 2600 rublani.

Kommersant kirjutas mai keskel, et mahlad ning gaseeritud joogid võivad kallineda, kui magusatele jookidele aktsiisimaks kehtestatakse. Seda näeb ette tervishoiuministeeriumi strateegiadokument aastani 2025.