Venemaa tahab hakata oligarhidega taristut arendama

Venemaa, mida pitsitavad Lääne sanktsioonid, plaanib kulutada järgmise viie aasta jooksul ligi 90 miljardit eurot kümnetele sildadele, sadamatele, raudteedele jne, kirjutab Wall Street Journal.

Ettevõtmise näol on tegu kõige ambitsioonikama katsega, et kompenseerida kahju, mille on põhjustanud Krimmi annekteerimise järel Venemaale kehtestatud sanktsioonid. Valitsus loodab, et need hiigelprojektid aitavad Venemaa tööstussektori madalseisust välja, tõstavad eksporti, loovad kümneid tuhandeid uusi töökohti ja viivad SKP kasvu 3,1 protsendini aastaks 2021.

Rahandusminister Anton Siluanov ütles, et Venemaa peab lootma enda ressurssidele majanduse elavdamiseks. „Kasvu eesmärkide saavutamiseks peame suurendama investeeringuid,” sõnas ta.

Venemaal on majandusega rida probleeme tööjõupuudusest sanktsioonideni ja varasemad ambitsioonikad investeeringud pole eesmärke täitnud.

Projektide varustajad ja ehitajad valitakse eraldi välja. See on Putini kompensatsioon lojaalsetele oligarhidele, kelle USA rahandusministeerium on lisanud musta nimekirja või keda tabavad järgmised Lääne sanktsioonid.

„Niimoodi toetab Kreml oma lemmikuid, et sisendada lojaalsust,” ütles fiskaalpoliitika ekspert Alexandra Suslina.

Vastutasuks tahab Venemaa valitsus aga oligarhidega arve pooleks teha. Septembris heaks kiidetud plaani kohaselt tuleb pool infrastruktuuri arendamise programmi rahastusest eelarvevälistest allikatest.