Venemaa tahab sanktsioonide alla sattunud oligarhide abistamiseks luua offshore piirkonnad

Venemaa peaminister Dmitri Medvedev lubas anda valitsusele käsu töötada välja abinõud USA sanktsioonide alla langenud Venemaa ettevõtete aitamiseks. Vedomosti uuris, millised need meetmed võiksid olla.

Väljaande andmetel arutavad Venemaa võimud Venemaal kahe erirežiimiga ning offshore’i tunnustega piirkonna loomist: üks oleks Kaliningradis Oktjabrski saarel ning teine ühel Kaug-Ida saarel.

Vastava seaduseelnõu on välja töötanud majandusministeerium. Praegu on see kooskõlastusringil ning plaanitakse vastu võtta kevadsessioonil.

Üks Vedomosti allikas kinnitas, et see projekt on olnud juba ammu arutlusel, kuid USA sanktsioonid tõid selle jälle päevakorda. Allika sõnul praegu tarvis kapitali Venemaale tagasitoomise ning seal hoidmise mehhanisme.

Ükski ametiasutus Vedomosti küsimustele ei vastanud.

Venemaa aktsiaturg jätkab langust ka täna. RTS indeks on 3,47% miinuses.