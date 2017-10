Venemaa tellitud USA valimistesse sekkuvaid Facebooki reklaame vaatas 10 miljonit kasutajat

Facebook plaanib tugevdada oma reklaamisüsteem. Ettevõte avalikustas, et umbes kümme miljonit inimest nägid Venemaa poolt tellitud reklaame, mille eesmärk oli mõjutada USA 2016. aasta presidendivalimisi, kirjutab Bloomberg.

Sotsiaalmeediagigant teatas esmaspäeval, et palkab lisaks tuhat inimest, et jälgida reklaamikeskkonda. Ettevõte andis USA kongressile uurimiseks informatsiooni umbes 3000 Venemaa poolt tellitud reklaami kohta.

Septembris teatas ettevõte, et Venemaaga seotud kontodelt osteti enam kui 100 000 dollari eest valimistega seotud reklaame. Lisaks Facebookile on uurimise all ka Twitter ja Google.