Venemaa toidutootjad hoiatavad vorsti ja poolfabrikaatide hinnatõusu eest

Venemaa seakasvatajate liidu juht Juri Kovaljov rääkis, et suvel nõudlus sealiha järele kasvab, sest see on šašlõkihooaeg ning hinnad on alati kõrgel. Tänavu on aga pakkumishinnad eriti kõrged ning ka kontrollimatud, tõdes lihatööstuste liidu juht Jekaterina Lutškina.

Jaanuarist alates on osa sealiha kilo hind tööstustele kerkinud isegi kuni 53% 263 rublani (3,6 eurot). Eriti hulluks on olukord muutunud viimastel nädalatel- ajavahemikul 16. juulist kuni 3. augustini tõusis sealiha hind 20%.

Oluliselt on pikenenud ka tarneajad, kui varem sai tellitu kätte mõne päevaga, siis nüüd kulub selleks nädal või poolteist. Lisaks toovad tarnijad liha lepingus sätestatust kõrgema hinnaga.