Venemaa tolliteenus ei pidanud sõna: liisingautod saadetakse endiselt piirilt tagasi

Maksu- ja tolliameti piirikontrolli valdkonna juhi Ants Kutti sõnul on liisingettevõtete andmed Venemaa tollipunktidele edastatud ja meile on korduvalt Venemaa tolliteenistuse poolt kinnitatud, et liisingautodega saab taas üle piiri tagatist maksmata. „Reaalsuses on olukord Narvas teine ja autod saadetakse Ivangorodi tollipunktist jätkuvalt tagasi. MTA jätkab probleemile lahenduse otsimist koostöös Venemaa tolliteenistusega,“ lisas Kutti.

Vene tolli õigusakt rakendus 4. septembril 2018. Vastavalt aktile võib ainult üks välisriigi numbrimärgiga eraviisiliselt kasutatav sõiduk, mis on registreeritud ühele omanikule, olla ajutiselt Venemaa territooriumil maksuvabalt. Iga järgmise samale omanikule kuuluva sõiduki sisenemisel Venemaale tuleb tasuda impordimaksudega samaväärne tagatis.