Venemaa tööstusel hakkab hoog vähenema - tarbijaid napib

Venemaa tööstustootmine suurenes juunis nagu ka eelmistel kuudel, kuid kasvu hoog on pidurdunud, sest turg pole kasvuga kaasas käinud.

Venemaa tööstuse ostujuhtide indeks (PMI) kukkus juunis 50,3 punktile mai 52,4 punktilt, teatas Reuters. 50 punkti on joon, mis eraldab kasvu ja taandumist.

Viimastel kuudel on tootmisenäitajad olnud tugevad, kuid jaemüüginäitajad nõrgad. Seega ei jõua turg tootmisele järele.

"Juuni PMI näitab, et hoog on kadunud, mis kuulutab kurja kogu ülejäänud aasta kasvule," ütles Reutersile PMI uuringuid teostava agentuuri Markit ökonomist Sian Jones.

PMI uuring näitas ühtlasi, et tööstuse uute tellimuste tase ja ka tööga hõivatus on vähenenud. Samas on äriusalduse tase kõrgem kui eelmistel kuudel.