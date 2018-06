Venemaa valitsus hakkab järsult pensioniiga tõstma

Venemaa pensionärid Moskvas. Foto: Scanpix, AP

Venemaa valitsus peaks järgmisel nädalal heaks kiitma pensioniea tõusu. See on kaua oodatud, kuid ebapopulaarne otsus, samas möödapääsmatu, et kulutusi kontrolli all hoida ning majanduskasvu turgutada, kirjutab Bloomberg.