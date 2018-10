Venemaa valitsus lubab kütuse hinna ohjamiseks tanklates jälle õlut ja veini müüa

Vastava seaduseelnõu ehk kuni 16,5% kangusega alkoholi tanklates müügi taastamise ettepanek anti riigiduumasse juba 2017. aasta jaanuaris, kirjutab Vedomosti.

Toona kirjutati eelnõu kaaskirjas, et 2011. aastal kehtestatud tanklates alkoholi müümise keeld on olnud ebaefektiivne ning seos alkoholi tarbimise ning selle tanklates müügi vahel puudub, sest alkoholi võib osta ka tanklate läheduses olevatest kaupustest. Samuti ei ole alkoholijoobes juhtidega juhtunud liiklusõnnetuste arv pärast müügikeelu kehtestamist vähenenud.

Praegu on lisatulu küsimus tanklate jaoks eriti aktuaalne. Selle aasta kevadel kallines mootorikütus järsult. Siis õnnestus Venemaa valitsusel naftatootjatega kokku leppida: tootjad kütuse jaehinda ei tõsta ning valitsus langetab aktsiise.

Urus Advisory partner Aleksei Panin tõdeb, et tanklates alkoholimüügi lubamine on präänik, mida naftasektorile pakutakse vastutasuks jaehindade tõusu taltsutamise eest. Vaatamata tanklate kasumlikkuse langusele võivad naftafirmad kasumit teenida ka teistelt segmentidelt. „Erinevalt sõltumatustest tanklatest on naftafirmade tanklatel manööverdamisruumi,“ rääkis ta.

Kütusefirmade liidu presidendi Jevgeni Arkuša sõnul on tanklatel kütusemüügis keeruline seis, sest kasumlikkus on madal ning lisakaupade müügist saadavate tulude suurenemine võimaldaks kaotusi kompenseerida.

Globaalselt saavad tanklad suurema osa oma kasumist teiste teenuste, mitte kütuste müügis.