Venemaa valitsus üritab ettevõtetelt rohkem raha välja pigistada

Ajalehe käsutuses on asepeaminister Dmitri Kozaki käsul välja töötatud metoodika alusel hindas ministeerium 26 erineva tegevusala ettevõtete maksukoormust. Kõige kõrgem oli see transpordi, info- ning telekommunikatsiooni vallas- Novatekil näiteks 67% ning Rosneftil 83%. Kõige madalam aga autotootjatel, näiteks AvtoVAZil on see üldse 0.Kuidas ettevõte üldse nimekirja sattus, ministeerium ei selgitanud.

Maksukoormuse arvestamise küsimuse tõstatas eelmisel suvel president Vladimir Putini abi Andrei Belousov, kes avastas võimaluse saada eelarvesse lisaks 500 miljardit rubla, kui metallurgide ning naftatootjate rentaablust EBITDA järgi arvestada.

Seni ei ole nimekirjas olevate ettevõtetega mingeid kohtumisi olnud ning ei ole selge, kuidas neid andmeid kasutatakse, seetõttu ei ole ka võimalik sellele dokumendile mingit hinnangut anda, tõdeb ühe nimekirjas oleva ettevõtte töötaja. „Aluseks võetud näitajad ning ka metoodika tekitavad kahtlusi. Kasutatud mõõdikud ei ole üldiselt kasutatavad,“ kinnitas teise ettevõtte esindaja.