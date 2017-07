Venemaa vastased sanktsioonid on Venemaa investeeringuid Lätti suurendanud

Venemaa vastased sanktsioonid on idanaabri investeeringuid Lätisse suurendanud, kirjutab Läti majandusleht Dienas Bizness Lursofti andmetele tuginedes.

„Huvitav on fakt et Euroopa Liidu ja Venemaa vahel kehtestatud sanktsioonid on vene investeeringuid Lätti suurendanud. Nende maht on praegu 765,3 miljonit eurot, 2015. aastal vaid 486,1 miljonit eurot. Ja see on näitaja, kus ei ole arvestatud läbi teiste riikide, eriti läbi Küprose ja Hollandi tulnud investeeringuid,“ lausus Lursofti analüütik Ainars Bruvelis.

Tema sõnul ei saa sel juhul uskuda poliitikute argumenti, et venemaised investeeringud Lätti on seotud Venemaalt kapitail põgenemisega.

Sel aastal on Lätti tehtud välismaised kapitaliinvesteeringud kasvanud 36 miljoni euro võrra, kuid summaarselt on näitaja 2015. aasta omast veel 250 miljoni euro võrra madalam.