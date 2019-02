Venemaa vastu suunatud uute sanktsioonide teravik on gaasitorudel

USA kongressi liikmete väljapakutud uued sanktsioonid võivad takistada mõnede Venemaa gaasieksporditorustike rajamist, kuid muus osas teevad vähe liiga Venemaa suurtele kütusefirmadele.

Muude meetmete seas on plaanis keelata mistahes rahvusvaheliste energeetikaprojektide rahastamine, kus Venemaa valitsus või Venemaa riigiettevõtted osalevad. Nii reitingugentuuri Fitch Ratings kui panga ATONi hinnangul on ka see kõige rängem sanktsioonide mõju. See võib aeglustada Gazpromi Nord Tream 2 kui ka TurkStreami Euroopa osa ehitust, märkis Atoni kütuseanalüütik Aleksandr Kornilov.

Mõlema gaasitorustiku suhtes on avaldanud vastumeelsust nii USA kui mõned EL riigid, kuna see aitaks transportida Venemaa maagaasi minnes mööda Ukrainast. Nord Stream 2 rahastavad Gazprom ja viis Euroopa kütusefirmat. TurkStreami Euroopa osa peaks saama rahastatud Gazpromi ja Türgi ettevõtte poolt.

Kui sanktsioonid jõustuvad, võivad välisinvestorid lõpetada rahastamise, ütles Fitch Ratingsi nafta ja maagaasi direktor Dmitri Marintšenko Bloombergile. „Halvimal juhul peab Gazprom ise rahastama torujuhtmeid.“

Nord Stream 2 peaks minema maksma 9,5 miljardit eurot. Läinud aatsa lõpuks on juba finantseeritud umbes 80% torujuhtme ehitusest.