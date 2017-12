Venemaa vetameti piirangu alt vabastatud kalatootja: ainult tugevam jääb ellu!

Venemaa toidu- ja veterinaarjärelevalvega tegelev asutus Rosselhoznadzor eemaldas Eesti firmale DGM Shipping ja Läti SIA Kravelale kehtestatud ajutised toodete sisseveopiirangud. DGM Shipping loodab toodete eksporti idanaabri juurde alustada veel sellel aastal.

Rosselhoznadzor märgib kodulehel, et teiste ettevõtete toodete ajutised sisseveopiirangud kehtivad edasi ning nende eemaldamine otsustatakse Eesti ja Läti järelevalveasutustelt saadava info põhjal.

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) pressiesindaja Martin Altraja sõnul paneb amet hetkel kokku selgitavaid materjale tõendmaks Eesti järelevalvesüsteemi efektiivsust ning toodete ohutust.

Materjalid on planeeritud esitada koos kalakäitlemisettevõtete poolt esitatud informatsiooniga Rosselhoznadzorile üle vaatamiseks selle aasta lõpuks. Altraja sõnul on Rosselhoznadzor teavitanud, et küsimus teistele Eesti kalakäitlemisettevõtetele kehtestatud piirangu eemaldamisest võib kõne alla tulla peale eelpool nimetatud materjalide läbi vaatamist, ent mingist sellega seonduvast ajaraamistikust pole VTAd seni teavitatud.

Altraja juhtis tähelepanu, et lisaks Rossehhoznadzori poolt ettevõtetele kehtestatud sisseveopiirangutele kehtivad paljudele tootegruppidele topelttõketena ka Vene Föderatsiooni presidendi määrusega kehtestatud sisseveopiirangud ehk poliitiline embargo. Seetõttu võib osutuda võimatuks nende toodete eksportimine Vene Föderatsiooni ka siis, kui Rossehhoznadzor on omapoolsed piirangud eemaldanud. Peale Rossehhoznadzori piirangute eemaldamist saab DGM Shipping VTA kinnitusel Venemaale sisse vedada selliseid tooteid millele embargo ei kehti.

DGM Shippingu turundusdirektori Aljona Protassova sõnul saatis firma enne sisseveokeeldu Venemaale suurtes mahtudes ainult külmutatud kala. Seoses politiilise embargoga seda teha ei ning pakkuda saab vaid valmistoodangut, näiteks kilufileed. Millised need mahud saavad olema, on alles läbirääkimisel.

Küll loodavad nad esimesed saadetised Venemaale läkitada veel sel aastal. „Kavatseme alustada kala pooltoote tarnimist suurtele Venemaa kalatöötlemisettevõtetele, mis loob täiendava konkurentsi Venemaa turul ja võimaldab lõpptarbijatel lõpptoodete hindu vähendad,“ lausus Protassova, lisades, et pärast Venemaa embargo kehtestamist kasvasid kilu ja räime ostuhinnad Venemaa turul peaaegu 3 korda.

Samal ajal on kala ostuhind tema sõnul Lätis ja Eestis oluliselt kukkunud. Kalurid pidid Protassova sõnul saatma kala metsloomade toiduks Taani, kus logistikakulud söövad kogu kasumi ja alles nüüd, kuigi olukord on jätkuvalt raske, kuid muutused paremuse suunas juba nähtavad, ilmuvad uued turud.

Tuleva aasta teises kvartalis võetakse kasutusele kaks suurt tehast Eestis ja Lätis kalajahu ja kalaõli tootmiseks, mille peamisteks tarbijateks on Hiina, Saksamaa ja Ameerika Ühendriigid. „Kõik see mõjutab tugevalt ostuhindu, nii et kalurite väljavaated on üsna erksad,“ lausus Protassova.

Konserveeritud tootjatele olukord raskem

Palju keerulisem on olukord konserveeritud tootjate jaoks, kellel pole oma kalalaevastikku, sest nad ei ole veel suutnud leida uusi turge ja elasid ainult kalade madalate ostuhindade tõttu. Kuna aga hind hakkab nüüd järsult tõusma, jäävad haamri ja alasi vahele. „Kuid see on vaba konkurents - kõige tugevam jääb ellu,“ lausus ta.

Protassova sõnul tahab ettevõte arendada Venemaaga normaalseid majandussidemeid ja jätta poliitiline tegur välja.

DGM Shipping ASi käive kahanes eelmisel aastal 13,5% 2,4 miljoni euroni ning puhaskasum kukkus 91,4% 73 000 euroni.

Ettevõtte maksuvõlg on e-krediidiinfo andmetel 102 564 eurot, millest ajatatud on 97 222 eurot. Septembrikuu lõpu seisuga töötab ettevõttes 80 inimest.