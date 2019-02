Venemaa vigurdas OPECiga

Jaanuaris kahanes Venemaa naftatoodang oktoobriga võrreldes 42 000 barreli võrra ööpäevas, mida on vähem kui Venemaa energeetikaminister Aleksander Novak prognoosis.

Venemaa energeetikaministeeriumi andmetest selgus, et jaanuaris tootis Venemaa 48,11 miljonit tonni naftat. See tähendab, et Venemaa naftatoodang oli 11,376 miljonit barrelit ööpäevas. Novak ütles läinud nädalal, et jaanuaris võib toodang väheneda 50 000 barreli võrra.

OPEC jõudis täita jaanuaris kärped 109-protsendiliselt eesmärgist, selgub konsultatsioonifirma JBC Energy GmbH andmetest. Jaanuarikuise aeglase toodangu vähendamise eest on Venemaa juba saanud Saudi Araabia kriitika osaliseks.

Venemaa lubas OPEC+le, et Venemaa kärbib esimeses kvartalis naftatoodangut 50 000 – 60 000 barreli võrra ööpäevas ja jätab teises kvartalis toodangu esimese kvartali tasemele. Tootjad peavad kärpima tootmist vastavalt siseriiklikule turuosale.

Surgutneftegas oli ainus Venemaa suurtest naftatootjatest kes suurendasid jaanuaris toodangut. See tootja kasvatas Bloombergi arvutuste kohaselt tootmist 10 700 barreli võrra ööpäevas. Suurima kärpe tegi Gazprom Neft, kes ilma ühisettevõtete ja tütarfirmade osata kärpis tootmist 27 000 barreli võrra ööpäeva. Rosneft pumpas ligi 19 000 barrlit musta kulda ööpäevas vähem ja Lukoil 7000 barrelit.

Kui lepe peab, tuleb Rosneftil vähendada tootmist 80 000 barreli võrra ööpäevas ning Surgutneftegas peab trimmima väljalaset ligi 25 000 barreli võrra.

Kuigi Novak vabandas põhjusena miks Vene tootjad ei kärpinud piisavalt tootmist karmi kliima ja geoloogiliste tingimustega, lubas minister, et tootjad kirendavad kärpeid.