„Venemaa liikus turvavarast superturvavarasse,“ märkis INF üleilmne võlakirjastrateegia juht Padhraic Garvey.

Venemaa propagandakanal RT kirjutas, et nüüd kui Venemaal on 2000 tonni kulda läheneb riigi kullareserv Stalini aegsele tipptasemele, mis püstitati 1941. aastal. Siis oli Venemaal 2800 tonni kulda.

Kümne aastaga on Venemaa kullareserv kümnekordistunud. Venemaa kulla turuväärtus on 460 miljardit dollarit ning see on plaanis suurendada 500 miljardi dollarini.

Moskvas asuva International Financial Centeri analüütik Vladimir Rojankovski hoiatas läinud nädalal, et Venemaa keskpank ei tohiks muutuda kullast liigsõltuvusse.