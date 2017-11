Venemaal on rikkaim mees kohe vahetumas. Troonile kerkija äri on kavalalt kahesuunaline

Käesolev aasta on ülirikaste jaoks olnud uskumatult edukas. Seda saab öelda ka Vladimir Potanini kohta, kelle varandus on aastaga suurenenud 12% võrra ja jõudnud 19 miljardi dollarini. Ta hingab kuklasse senisele riigi esirikkurile Aleksei Mordašovile. Potanin on huvitavas olukorras - tema edusse panustavad nii elektriautode levik kui ka bensiini jõul sõitvate autode jätkuv edu. Kuidas nii? Sellest kirjutab Bloomberg.

Kaevandus-miljardär Potanini edul on kaks olulist põhjust. Esimene on aina kasvav nikli hind ja nõudlus. Seda metalli kasutatakse elektriautodes. Metallikauplejad usuvad, et just elektrisõidukid on transpordi tulevik. Teisalt on hüpanud ka pallaadiumi hind ning selle garandiks on arvamus, et vedelkütuse jõul liikuvad autod ei kao niipea kuhugi.

Mõlema metalli peamine kaevandaja maailmas on MMC Norilsk Nickel, millest 30% kuulub Potaninile. Firmat tuntakse Nornickeli nime all ning selle väärtuse kasv näitab, et firma võidaks nii siis kui elektriautod lõpuks ei võidakski, kui ka siis kui nad puksiks bensiini abil liikuvad autod siiski tahaplaanile.

Palladiumit kasutatakse selleks, et bensiini- ja hübriidautodes vähendada heitgaase. Selle hind on sel aastal tõusnud 47% ning see on oluliste metallide seas suurim kasv. Ostjad pööravad üha enam selga „räpasematele" diiselautodele, eriti pärast autotööstust raputanud emissiooniskandaali. Nikkel on samal ajal kasvanud 16%.

„Elektriautode tootmise arenedes kasvab nõudlus nikli ja koobalti järele, aga see ei juhtu kiiresti," ütles Potanin esmaspäeval antud intervjuus. „Pallaadiumi nõudlus ei vähene, sest alles jääb palju bensiini tarbivaid autosid. Regulatsioonid muutuvad samal ajal karmimaks," lisas ta.

Potanin ütles, et ta eelistaks, et pallaadiumi hind oleks võrdne platiinumiga ja kinnitas, et Nornickel teeb kõik, et suurest nõudlusest hoolimata hoida pakkumine stabiilsena. Seega otsustas firma, et ei hakka tegema kampaaniat, et pallaadiumit võiks kasutada ka juveelitööstuses. Nad soovivad saata turule selge signaali, et toodetud pallaadium on mõeldud vaid autotööstusele.

Ettevõttele kuulub 40% maailma pallaadiumiturust. Nornickeli aktsiahind on kasvanud viimase kuue kuuga 27% ning Potanin jääb nüüd vaid 100 miljoni dollariga maha terasemogul Aleksei Mordašovist, kes on praegu Venemaa rikkaim inimene.

Potanini firma on domineeriv ka nikliturul ning on ka Venemaa suurim vasetootja. Mõlemat kasutatakse akude tootmiseks, mida kasutatakse aina kasvavas elektriautode puhul.

Nornickeli prognoos on, et elektriautode tootjate nõudlus nikli järele võib kasvada 20 000 tonnmeetrilt 2025. aastaks 400 000 tonnmeetrini. Sellele lisandub nikli nõudlus ka roostevaba terase tootjatelt, kes on metalli seni suurimad kasutajad.

Potanini sõnul on oluline, et ettevõte ei teeks enne mingeid drastilisi investeeringuid, kui ei ole selge, kuhu elektriautode tööstus teel on. Samas peavad nad olema hüppelisteks muudatusteks valmis. Ei ole veel selge, kui suur see äri olema saab. Samamoodi ei tohi ettevõte lasta end mõjutada mõtteist, et võib-olla hakata ise tegema tegusid elektriautode maailmas. Potanini sõnul ei ole see isegi niivõrd tehnoloogiline küsimus vaid filosoofiline.

Samal ajal suudab Nornickel olla üks end paremini majandavaid kaevandajaid. Firma EBITDA marginaali prognoos on sel aastal 48%. Aktsionäridele tähendab see, et see on valdkonna üks paremaid dividendiandjaid. Tootlus on 10 protsendi lähedal.