Venemaal päästeti järjekordset suurpanka

Vene valitsus pidi vähem kui kuu aja jooksul päästma juba teise suurpanga. Keskpank teatas, et nad natsionaliseerisid bilansimahult Venemaa suuruselt 12nda panga B&N panga.

Läinud kuul pidi keskpank läbi viima Venemaa ajaloo ühe suurema pangapäästeoperatsiooni, kui Otkritie panga bilansis haigutas seitsme miljardi dollari suurune auk.

„Viimased püüdlused näitavad, et keskpank läheneb pangandussektori reformiga ja järelevalvereformiga lõpule,“ ütles CNBCile investeerimispanga Renaissance Capitali Venemaa peaökonomist Oleg Kuzmin.

Juba teise suure panga päästmine vähem kui kuu aja jooksul on tekitanud üleilmsete investorite seas kasvava mure, et Venemaal võib tulla süsteemne panganduskriis.

Juba teise suure panga natsionliseerimine võeti ette, et pangandussüsteem ei hakkaks varisema nagu doominokivid.

„Mõistsime, et parem isoleerida rohkem panku, et ei tuleks doominoefekt. Kui doominoefekt on välistatud, siis pole enam sellist riski,“ ütles keskpanga asejuht Vasili Podžišev.

B&N pank vajab hinnanguliselt 4,3-6 miljardi dollarilist rahasüsti ehk auk moodustab veerandi panga bilansist.

Oleg Kuzmin lausus reedel CNBCile, et tema küll ei näe märke süsteemsest panganduskriisist. Ta näeb selles pigem pangandussektori puhastuse lõppu.