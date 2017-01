Venemaal vahistati küberturvafirma Kaspersky Lab küberkuritegevuse uurimise osakonna juhataja Ruslan Stojanov, teatas ajaleht Kommersant, mille andmetel on sama juurdluse raames vahistatud ka Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) informatsioonijulgeoleku keskuse ühe allüksuse juht, keda mõlemat kahtlustatakse riigireetmises.

Kommersant kirjutab, et vahi all on nad alates 2016. aasta detsembrist. Juurdlus käib Venemaa kriminaalkoodeksi paragrahvi 275 (riigireetmine) alusel, teatasid ajalehele mitmed allikad Vene IT-firmades ja FSB-s. Kaspersky Labi pressiteenistus kinnitas vahistamist ning rõhutas, et juurdlus ei ole seotud firmaga ja toimub eraisiku üle, vahendab Interfax.

Kommersandi allikate teatel uuritakse informatsioonijulgeoleku keskust puudutavas juurdluses kahtlustatavat riigireetmist. Väidetavalt võis „keskuse töötaja saada raha ühelt välismaa organisatsioonilt ühe informatsioonijulgeoleku valdkonnas tegutseva Vene firma töötaja vahendusel“, täpsustab Kommersant.

Kaspersky Labi arvutiintsidentide uurimise osakond on alates 2013. aastast aidanud FSB-l ja Venemaa siseministeeriumil analüüsida küberkuritegusid ning on tegelenud küberjulgeolekualaste kriminaaljuurdluste juures ekspertiisiga. Enne Kaspersky Labi tööle asumist töötas Stojanov Venemaa siseministeeriumi Moskva peavalitsuse tehniliste eritoimingute valitsuses (valitsus K), märgib Kommersant.