Venemaalased hakkasid ootamatult hoogsalt laenu võtma

Venemaalastele väljastatud krediitkaartide maht kasvas jaanuaris eelmise aasta sama ajaga võrreldes 68%, kirjutab Kommersant.

Hüpoteeklaene väljastati eelmise aasta sama ajaga võrreldes 63% rohkem, väikelaenude maht kasvas 33,4% ning tarbijalaenude maht kasvas 11,2%. Kommersant märgib, et see on aasta alguse kohta ebanormaalselt suur laenukasv.

Hoiuste maht seevastu kahanes jaanuaris aastatagusega võrreldes 2%, mis on viimase viie aasta rekord.

Eelmise aasta kokkuvõttes võtsid venemaalased laenu 5,7 triljoni rubla eest, mis on aasta varasemast 37% rohkem. Krediitkaarte väljastati 8,6 miljonit kogulimiidiga 544,5 miljardit rubla (7,6 miljardit eurot) . Krediitkaardi keskmine limiit kasvas aastaga 37% 63 000 rublani (881 eurot).