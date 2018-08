Venemaalaste võlad pankade ees kasvavad kaks korda palkadest kiiremini

Venemaalaste tarbimislaenude jääk kasvab kiiremini kui nende palgad ja säästud. Nii kasvasid tarbimislaenud juunis mullu sama ajaga võrreldes 15,9%. Samas aeglustus reaalpaga kasv sama ajal 7,2 protsendini ning eraisikute hoiuste maht 7,1%, vahendab Vedomosti.

Mais kasvasid laenud 15,1%, reaalpalk 7,2% ja hoiused 7,7%.

Kogu esimese poolaasta kokkuvõttes kasvas eraisikute laenuportfell 1,1 triljoni rubla võrra kokku 13,3 triljoni rublani. Ainuüksi Sberbank väljastas tarbimislaene 714 miljardi rubla eest, mis on 74% rohkem kui aasta tagasi.

Majandusminister Maksim Oreškin märkis, et pangad keskenduvad eraisikutele laenu andmisele, sest see on praeguste reeglite kohaselt neile kasulikum. Selline olukord teeb ministeeriumile muret ning nad loodavad, et keskpank muudab ettevõtetele laenuandmise eraisikutele laenamisega võrreldes kasumlikumaks.

Keskpank on eraisikutele laenuandmist juba vähem kasumlikuks muutnud: alates 1. maist kerkisid tarbijalaenude riskikoefitsendid ning 1. septembrist kerkivad need veelgi, samm puudutab kõiki laene, mille intress on üle 10%.