Venemaale tehtud välisinvesteeringud alanesid rekordiliselt väikeseks

Samal ajal kui valuutaspekulandid paigutavad raha Venemaa finantsvaradesse ja tugevdavad sellega rubla, jääb majanduse reaalsektor sellest kõrvale, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

fDi Marketsi andmetel on välismaiste otseinvesteeringute voog Venemaa majandusse praktiliselt peatunud. Jaanuaris paigutasid välismaised investorid nullist alustatavatesse projektidesse vaid 34 miljonit dollarit- see on rekordiliselt madal summa.

Eelmise aasta kokkuvõttes vähenesid investeeringud 8,5% 12,9 miljardi dollarini. Sellest väiksem oli investeeringute maht vaid 2014. aastal. Seejuures andis pea kogu summa Rosnefti riigiosaluse müügitehing.

Kui seda tehingut ei oleks olnud, oleks investeeringud kahanenud viis ja pool korda 2,6 miljardi dollarini.