Venezuela krüptoraha eelmüük läks hoogsalt käima

Venezuela president Nicolas Maduro ütles teisipäeval, et Venezuela müüs esimesel päeval riigi naftaga seotud krüptoraha eelmüügil 735 miljoni dollari väärtuses tellimusi, kirjutab Reuters.

Maduro loodab, et petro-nimeline krüptoraha võimaldab naftakartelli OPEC liikmel mööda hiilida USA sanktsioonidest. Rahvusvaluuta bolivar on muutunud rekordodavaks, riigis valitseb hüperinflatsioon ja sotsialistlik majandus on languses.

„Täna sündis krüptoraha, mis saab jagu Supermanist,“ ütles Maduro. Venezuela presidendil meeldib võrrelda Ameerika Ühendriike selle koomiksitegelasega.