Venezuela: kuidas rikas riik vaeseks jäi

Naftast sõltuval Venezuelal pole praegu hästi mitte ükski asi: inimesed nälgivad, majandus on ummikus ning tunneli lõpus valgust näha ei ole, vahendab Äripäev.

Igapäevaelu Venezuelas on välismeediasse lekkinud info põhjal katastroofi meenutav: erakordselt paljud lapsed on haiged, samas arstidel pole piisavalt ravimeid või tehnoloogiat, et teha kas või tavalist röntgenit. Elektrikatkestused on nii tavapärased, et neid ei panda vaat et enam tähelegi.

Täna toimub Venezuelas referendum ning asjaosaliste sõnul on kadumas viimnegi demokraatia kübe, mis veel alles jäänud on. Kui referendum õnnestub, tähendaks see, et praegune juht Nicolas Maduro võib põhiseaduse ümber kirjutada ning praeguse Rahvusassamblee laiali saata. Olgu öeldud, et viimases on praegu ülekaalus opositsioonijõud. Ja uude Rahvusassambleesse saaks Maduro valida juba need, kes talle endale mugavad tunduvad.

