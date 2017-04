Venezuela nuiab Vene naftahiiult raha oma naftafirma võlgade maksmiseks

Venezuela president Nicolas Maduro (keskel), Rosnefti juht Igor Setšin (paremal) ning Venezuela naftaminister ja PDVSA juht Eulogio del Pino mullu juulis Caracases firmade koostöölepingu allakirjutamisel. Miraflores Palace / Reuters / Scanpix

Rahahädas Venezuela on pöördunud Venemaa naftagigandi Rosnefti poole, et see aitaks riiklikul naftafirmal PDVSA tasuda kolme miljardi dollari eest võlgu.