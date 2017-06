Venezuela on hädas naftatootmisega

Lõuna-Ameerika riik Venezuela, millel on maailma ühed suuremad naftavarud, tahaks importida tänavu 13 miljonit barrelit naftatooteid. Riigi naftarafineerimistehased, mis toodavad naftast mootorikütust, töötavad vähem kui 50 protsendise tootmisvõimsusega, kirjutab Bloomberg.

Riigifirma Petroleos de Venezuela ehk PDVSA kutsub naftakauplejaid ja rafineerijaid varustama alates juulist aasta lõpuni Venezuelat kuni 70 869 barreli naftatoodetega päevas.

Ostud aitaksid katta umbes kolmandiku Venezuela kütusetoodete vajadusest, mis peaks ulatuma 200 000 barrelini ööpäevas.

„See kataks vaid osaliselt Venezuela vajaduse,“ ütles Caracases asuva konsultatsioonifirma Ecoanalitica direktor Alejandro Grisanti. „PDVSA tuleb kindlasti veel rohkemat küsima.“

Tänavu peab Venezuela valitsus tegema 3,2 miljardi dollari ulatuses võlga tagasimakseid ajal kui poliitiline ja majanduskriis süveneb. Paljud protestivad tänavatel toidupuuduse ja kõrge inflatsiooni vastu. Venezuela, kelle põhiliseks sissetulekuallikaks on olnud nafta eksport, naftatoodang on kukkunud 14-aasta madalamale tasemele.

Kuigi PDVSA Venezuelas asuvate naftarafineerimistehaste tootmisvõimsus on 3,1 miljonit barrelit naftat ööpäevas, töötavad need vähem kui poolega tootmisvõimsusest, sest naftat ei jätku. Ettevõte peab tähtsamaks võla teenindamist naftamüügituluga selle asemel, et hooldada naftatootmiseks vajalike seadmeid, selgub BMI analüüsist.

Venezuela peab läbirääkimisi Venemaaga, et saada osale võlast leevendust. Seda võlga ei ole Venezuela teenindanud läinud aastast alates. Venezuela naftaminister Nelson Matinez ütles juuni alguses, et Venezuela pakkus Rosneftile osalusi neljas kuni kuues naftaprojektis.