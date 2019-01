Venezuela presidendi kukutamine tähendaks Moskva investeeringute tuulde lendamist

Osa Vene ekspertidest on kindel, et Venezuelas toimuva taga on ameeriklased.

"Nad ei taha, et järgmisel aastal hakkaks Venezuelas tööle ühisettevõte, mis paneb kokku Kalašnikovi automaatpüssi uusimaid mudeleid. Või näiteks ei meeldi neile, et hakkaks täismahus tööle vene õhu- ja kosmoseväebaas Venezuela territooriumil," rääkis Uuemate riikide rahvusvahelise instituudi direktor Aleksei Martõnov.

Vene strateegiliste uuringute instituudi ekspert Igor Pšenitšnikov jätkas: "Kui kahe-kolme lähipäeva jooksul status quo püsib ja president jääb oma ametipostile, siis ma arvan, et ameeriklased teevad midagi veel karmimat. Nende plaani järgi peavad praegused meeleavaldused üle minema verevalamiseks ja kodusõjaks.

Leidub ka neid, kes panevad vastutuse toimuva eest Venezuela senistele võimudele. Üks neist on Mihhail Zahharov, Poliitilise analüüsi keskuse juhtiv ekspert.