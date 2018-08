Venezuela rahareformi suhtuvad skeptiliselt nii eksperdid kui ka rahvas

Reformi raames kärbiti hindadest viis nulli ning seega on boliivar praeguse seisuga pigem kahtlase väärtusega riigi poolt toetatud krüptoraha, vahendasid Reuters ja BBC.

Keskpanga teatel maksab üks USA dollar 60 boliivarit ja üks euro 68 boliivarit, kuid reaalse majandusolukorra taustal ei oma see kurss mingit tähendust.

Peamiseks põhjuseks, miks uusi rahatähti vaja läks, oli see, et veel eelmisel nädalal tuli elanikel isegi kõige lihtsamat toitu ostes varuda tohutul hulgal väärtust kaotavaid rahatähti. Reutersi fotograaf Carlos Garcia Rawlins tegi ka mõtlemapaneva fotogalerii sellest, kuivõrd suuri hunnikuid paberraha läks inimestel vaja näiteks kana, porgandite ja riisi ostmiseks.

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) on prognoosinud, et inflatsioon võib Venezuelas käesoleval aastal kerkida miljoni protsendini. Seega on valitsuse äsjase sammu näol tegu vaid ajutise lahendusega, mis võimaldab inimestel kanda raha kaasas millegi väiksemaga kui seljakott. Mitmed eksperdid on hoiatanud, et reform ja muud valitsuse sammud teevad olukorra tõenäoliselt veelgi hullemaks, sest majandusprobleemide lahendamiseks pole Maduro mingeid tõsiseltvõetavaid meetmeid kasutusele võtnud.

Boliivarireform on järjekordne näide sellest, kuivõrd ulatuslik on olnud naftarikka riigi majanduse allakäik sotsialistliku režiimi juhtimise all.