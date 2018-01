Vennad ikka jõuavad: kuulsad Winklevossi kaksikud kaitsevad oma bitcoini-varandust huvitaval moel

Legendaarsed Winklevossi kaksikud said kuulsaks Facebooki saagaga, aga nad on ka ühed vähestest, kes uskusid algusaegadel bitcoini tulevasse edusse. Kui palju meestel krüptoraha on ning kuidas nad seda kaitsevad?

2012. aastal ostsid vennad 120 000 bitcoini, kui ühe hind oli veel alla 10 dollari. Neil oli kasutada Facebooki kohtuasjast saadud 65 miljonit dollarit. Kes on Facebooki filmi näinud, teab, millest jutt. Meeste bitcoinid on tänaseks väärt 1,6 miljardit dollarit. Hiljuti avaldasid nad The New York Timesile, et neil on eriline viis, kuidas oma varandust turvaliselt hoida.

Bitcoin on teadagi ainult digitaalne vara, millele saab ligi individuaalse võtme või salasõna abil, mis tagab ligipääsu bitcoini rahakotile. Kõigil, kel on võti, võivad varale ligi pääseda. Vennad soovisid turvalisust veel tõsta. Ja see käib nii:

Kaksikud printisid välja oma ühise bitcoini võtme ning lõikasid selle mitmeks tükiks. Iga tükk on hoiul erineva panga hoiulaekas. Need kontorid asuvad üle USA. Kui peaks juhtuma see, et keegi pääsebki ühe sellise laeka kallale, siis ei ole tal selle sisuga midagi peale hakata. Bitcoini võtme pikkus on 32 tähemärki.

Vennad ütlesid ka, et kui nad krüptorahasse investeerisid, siis naerdi nende üle.

„Me oleme selle naeru ja häbistamise nüüd pööranud hapnikuks ja tuuleks oma purjedele," kommenteerisid nad.