Kütuseaktsiisi tõus on diislikütuse hinnavahe lõunanaabri Lätiga käristanud veerandi euroni ning suurima paagiga rekad võivad meie lõunapiiri taga tankides korraga kokku hoida enam kui meie keskmise pensioni.

Kui Eestis maksab diislikütuse liiter tanklas 1,224 eurot, siis Lätis rekkajuhtide sõnul 25 senti vähem. Arvestades, et reka paaki saab olenevalt autost mahutada kuni 1500 liitrit kütust, säästab Lätis tankimisega maksimaalselt 375 eurot. Seda on rohkem kui Eesti keskmine pension, mis statistikaameti andmetel oli mullu kolmandas kvartalis 345 eurot.

Hinnavahe on selline, et toimetuseni jõudnud vihjete kohaselt on veofirmad andnud juhtidele käsu Lätis tankida.

Logistikafirma DSV Transport juhatuse esimees Jaan Lepp ütleb, et neil endal ühtegi autot ei ole ning veoteenus tellitakse veofirmadelt, kuid selge on see, et kütuse hind on veofirma jaoks peamine kuluallikas ning tangitakse seal, kus kütus on odavam. „See on alati niimoodi olnud ja need käsud ei ole muutunud,“ lausus Lepp.

Neste jaemüügijuhi Kristi Pari sõnul on Lätis tankimine väga reaalne juba alates eelmisest aktsiisitõusust aasta tagasi. „ Kui algul oli tegu üksikute ettevõtetega, siis nüüd on nende hulk märgatavalt kasvanud, mida peegeldavad ka meie diislikütuse müüginäitajad osades piiriäärsetes tanklates,“ rääkis ta. „Klientidelt saadud info põhjal teame, et ettevõtted, kelle marsruudid vähegi lubavad, tangivad diislikütust Lätis,“ lausus Pari.

Kuna kütus on veofirma jaoks enamasti peamine kuluallikas ning konkurents veofirmade vahel on väga terav, siis otsitakse ka soodsamaid tankimisvõimalusi.

Tankimise teeb mugavamaks netoarve

Olerexi siiseostujuht Alan Vaht lausus, et tavapärane hind, mida Olerex Lätis pakub on 0,817 eurot diislikütuse liitri eest. See on käibemaksuta hind. Suured vedajad võivad sellest hinnast veelgi allapoole saada.

Lisaks on Eesti ettevõtete elu Lätis tankimisel tehtud väga mugavaks ka käibemaksu osas. Nimelt pakub Olerex koos Hollandi koostööpartneriga teenust, kus nende kaardiga tankija saab netoarve. See tähendab, et käibemaksu tagasi saamisega ei pea veofirma ise tegelema.

„Ei maksa imestada, et veofirmad Lätis tangivad,“ tõdes Vaht. „Hind on odavam ja ka käibemaksuga ei pea jahmerdama. Nii on seal tankimise otsus kiire tulema,“ lausus Vaht.

Pari sõnul Neste netoarve teenust ei paku, kuid kliendid saavad ostetud diislikütuselt küsida tagasi välisriigis makstud käibemaksu. „Selleks väljastame klientidele lisaks tavapärasele arvele eraldi käibemaksuarve iga riigi kohta, kus tankimised toimusid. Käibemaksu saab klient küsida tagasi ise või kasutades vastavate teenusepakkujate teenuseid. Neste partneriks on Intrum Justitia, kus Neste klientidele kehtivad soodsamad hinnad.

Konkurents suureneb

Neste Eesti jaoks tähendab ühe rohkem leviv Lätis tankimine seda, et müügimahud Eestis vähenevad ning klientide hoidmiseks käib senisest veelgi pingelisem võitlus. „Seda peegeldavad hästi ka pidevad hinnamuutused - jälgime konkurentide hindu praktiliselt ööpäevaringselt ja reageerime muutustele võimalikult operatiivselt. See tähendab kohati hinnalangetusi isegi kümneid kordi päevas ning nii pingeline hinnavõitlus vähendab mõistagi ka kütusemüüja marginaale,“ lausus Pari.