Veokite ja seadmete liising 0–5% sissemaksega!

Ettevõtjaks olemine näib kõrvaltvaatajale ahvatlev – pole kellast kellani tööpäevi ega esmaspäevast reedeni töönädalaid. Tegelikkuses on ettevõtjaks olemine suur väljakutse ja vastutus – varavalgest hilisõhtuni ja puhkepäevadeta. Mõtted keerlevad pidevalt selle ümber, kuidas oma ettevõtte tegevust paremini korraldada; kuidas saavutada stabiilsust, ent samas ka edasi areneda ja oma tegevust laiendada.

Paljude ettevõtjate paigalseisu peamiseks põhjuseks ei ole mitte visiooni puudumine, vaid aegunud või napp masinapark. Kogemuste pagas võib küll võimas olla, nii nagu ka laienemisplaanid, kuid üksnes sellest ei piisa surnud punktist välja rabelemiseks. Nii avastabki ettevõtja, et sooviks küll jõudsalt äri kasvatada, aga ei saa, sest selleks pole piisavalt vaba raha.

Mida siis teha, et laienemisplaanid siiski teoks saaksid?

„Sageli jääbki tööprotsesside efektiivsus selle taha, et ettevõtjal pole korralikku masinaparki,“ kinnitab ka UniCredit Leasingu Eesti filiaali juht Rainer Moppel. Äri kasv jääb tihti omavahendite nappuse taha. Teadupärast on tehnika kallis, mistõttu käib paljudele suuremate investeeringute tegemine üle jõu. Sestap raiskabki ettevõtja päevast päeva tarbetult aega ja energiat, et olemasoleva, kuid märksa kasinamaid võimalusi pakkuva, sageli ka vananenud ning suuri hoolduskulusid nõudva tehnikaga hakkama saada.

Seda kahetsusväärset trendi on märgatud ka Euroopas. Selleks, et tõsta ettevõtjate konkurentsivõimet, ongi käima lükatud COSME programm, mille eesmärk on tagada ettevõtjate parem ligipääs kapitalile. Koostöös COSME programmiga on UniCredit Leasing toonud turule spetsiaalse toote, mis sobib just väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele vajalike kapitaliinvesteeringute tegemiseks. Selle programmi raames on võimalik soetada tarbesõidukeid, põllumajandustehnikat ja tootmisseadmeid.

Võrreldes teiste sarnaste liisingutoodetega on sellel tootel mitmeid märkimisväärseid eeliseid ning seda suuresti tänu COSME programmi pakutavale tagatisele. Kui reeglina küsib liisingufirma kapitalirendi korral minimaalseks sissemakseks 10% vara maksumusest ja täiendavalt veel käibemaksusumma, siis konkreetsel juhul on esmane makse märksa sõbralikum – sissemakse suuruseks on kuni 5%. Lisaks jääb maksu- ja tolliametis põhivara soetamisel deklareeritav sisendkäibemaks ettevõttele käibevahenditeks ning seda ei pea liisingufirmale täiendavaks sissemakseks tasuma.

Oluliseks leevenduseks ettevõtjale on seegi, et vaikimisi rakendub liisingu põhiosale kolme kuu pikkune maksepuhkus. Kuna masina saab juba maksepuhkuse ajal kenasti tulu teenima panna, et esimese liisingumakse tasumise ajaks oleks kontolt raha võtta, teeb see Moppeli sõnul ettevõtja elu märksa kergemaks. Kui tootmisseadmete puhul tuleb sellist “vastutulekut” veel ette, siis transpordivahenditele sedavõrd häid tingimusi mujalt ei leia. Vaieldamatuks plussiks on ka tavapäratult pikk liisinguperiood – kui enamasti on see kuni 60 kuud, siis konkreetsel juhul jõuab tagasimakse tähtaeg kätte alles 75. kuul. Mida pikem on aga tagasimaksetähtaeg, seda väiksem on igakuine maksekoormus. Nii saab ettevõtja kergemalt hingata ja vajadusel oma ressursse ka mujale investeerida.

Selle tootega saab finantseerida nii uusi kui ka kasutatud veokeid, haagiseid, tarbesõidukeid, põllumajandustehnikat ning tootmisseadmeid. Kui on aga plaanis mitu masinat osta, pole ka see probleemiks. Põhiline on, et ühe seadme maksumus koos käibemaksuga jääb 150 000 euro piiresse. Lahendus sobib ettevõtetele, kus on kuni 249 töötajat ja mille käive on kuni 50 miljonit eurot või bilansimaht kuni 43 miljonit eurot.

Ülalkirjeldatud finantseerimistingimusi pakub UniCredit Leasing tänu garantiile, mida pakub Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond tulenevalt Euroopa investeerimiskavast. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi eesmärk on aidata finantseerida ja viia ellu investeeringuid Euroopa Liidus ning tagada suurem ligipääs kapitalile. COSME garantii on liisinguvõtjale tasuta.

