Veresaun krüptoturgudel: altcoinid punases, Bitcoin on suveräänne

Paypali eksjuht Bill Harris laimas viimati Bitcoini CNBC eetris - valuuta olevat väärtusetu ja ei suutvat täita ühtegi raha funktsiooni. "Bitcoin ei ole tasuta, kiire, skaleeritav, efektiivne, turvaline, universaalselt aktsepteeritud ja kasulik," teatas ta.

Retoorika ei paista veenvat türklasi, kes jooksevad Bitcoinile lausa tormi. Paypali teenuseid nad aga kasutada ei saa, kuna viimane on Türgis keelatud. Riigis on de facto kehtestatud kapitalikontrollid. Erinevalt tsentraliseeritud maksevahendajatest ei ole Bitcoin autokraatlike riikide suvale alluv, kuigi selle kasutamist võib muuta vähem või rohkem ebamugavaks.

Viimase kuu lõikes on Bitcoin pea ainus krüptoraha, mis plussi jäänud. Suurimaks konkurendiks peetav Ethereum on kaotanud poole oma väärtusest. Bitcoin Cash, mis loodi Bitcoini baasilt ning mille eeliseks peetakse võimet ühte plokki rohkem tehinguid mahutada, on kaotanud kolmandiku.

Spekulatiivne rünnak

Bitcoini maksimalist Pierre Rochard aga leiab, et just läbi üksikute riikide valuutade hüperinflatsiooni liigubki Bitcoin dominantse positsiooni suunas. Skeem on lihtsustatult järgmine:

1. Riigi x valuuta läheb mingil põhjusel tugevasse inflatsiooni.

2. Spekulandid (ka riigi kodanikud) laenavad suures koguses x-i valuutat ja konverteerivad selle Bitcoini. Kui inflatsioon jätkub, saavad nad oma laenu hiljem odavalt tagasi maksta ja teenivad vaheltkasu.