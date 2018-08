Veriff saab uue arendusjuhi

Pipedrive’i kvaliteedijuhina ehitas ta automatiseeritud tarkvaraarenduse süsteemi, mis võimaldas realiseerida platvormi arendustöid vaid ühe tööpäevaga. Kasutades katkematut ja integreeritud tarkvaraarenduse süsteemi, uuendati Pipedrive’i kasutajale märkamatult kuni 60 korda päevas.

Veriff'is saab Paananeni vastutusvaldkonnaks tarkvara- ja tootearendusmeeskondade kasvatamine ning teenuse kvaliteedi tagamine. Tema eesmärk on arendada maailma kõige turvalisem ja mugavam isiku autentimise tööriist, kus inimene ei pea identiteedi kinnitamiseks oma füüsilist asukohta muutma.

“Usaldusväärsete suhete loomine virtuaalsetes keskkondades on kitsaskoht, mille lahendamine on endiselt suur väljakutse. Ometi põhineb virtuaalne äri usaldusel. Skype’i eesmärk oli tagada, et kõik maailma inimesed saaks omavahel tasuta suhelda videokõne vahendusel. Pipedrive teeb sadade tuhandete müügiinimeste elu lihtsamaks nii, et nad saaks keskenduda oma põhitegevusele. Veriff võimaldab luua internetis usaldusväärseid suhteid konverteerides isikut tõendav dokument turvaliselt digitaalseks identiteediks – inimene kuhugi liikuma ei pea, piisab vaid dokumendist ja nutiseadmest,” rääkis Paananen.

Veriff asutaja ja tegevjuhi Kaarel Kotkase sõnul saab Veriff Paananeni kogemuste toel kiiremini kasvada. “Oleme valmis jõuliselt kasvama. Tiiduga saame seda teha kiiremini. Ta aitab arendada meie tööprotsesse ning tagada kvaliteedikontrolli kõrge tase vastavalt meie klientide ootustele,” ütles Kotkas.

Veriff pakub maailma kõige turvalisemat isikutuvastamise teenust virtuaalsetes keskkondades. Ettevõte asutati 2015. aastal toona 20-aastase Kaarel Kotkase poolt. Toode toodi turule 2016. aasta juunis, kui kaks ettevõtet – Inbank ja Hansapost – integreerisid Veriff’i teenuse vähendamaks isiku taustakontrolli protseduurist tulenevaid äririske. Tänavu kevadel paigutas Nordic Business Report Kaarel Kotkase Põhja-Euroopa 25 kõige mõjukama noore ettevõtja hulka.