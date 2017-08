Veriora vallas asuvat Leevi poodi majandab seitsmele kohalikule kuuluv firma OÜ Lepo

Leevi pood taasavati Foto: Anni Õnneleid

Kaks kuud tagasi Põlvamaal Leevi väikepoe pidamise üle võtnud külaaktiiv on jätkuvalt entusiastlik, ent tõdeb, et senist põhimõtet – kel aega, see tegeleb poega – tuleb muuta, kirjutab Äripäev.