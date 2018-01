Versobank jõudis kasumisse

Panga varade maht kasvas 2017. aastal esialgsete ja auditeerimata andmetel 294 miljoni euroni (2016. aasta lõpp oli varade maht 200 miljonit eurot) ja puhaskasum ulatus 300 tuhande euroni, teatas Versobank.

“Tegelikult kestsid tögavad vaidlused läbi terve selle perioodi, mil ma pangas aasta teisel poolel tööl olin, et kui suure miinusega pank aasta lõpetab, prognoos oli, et lõpetame miinus ühe miljoniga. See, et me suutsime lõpetada 300 tuhande eurose kasumiga ja juhitud varade kasvuga on tegelikult väikest sorti ime,“ ütles Versobanki juhatuse esimees Aivo Adamson. “Tundub, et meie juhtmõte – “võimalused sinu ideedele” on ka reaalsuses väga hästi tööle hakanud, sest klientide käitumine näitab usku meie tegevusse ja meie tänased teenused pakuvad klientidele lisandväärtust. Olen väga rahul oma meeskonnaga, kes omab piisavalt kogemust kõigis pangandusvaldkondades, tulevikus võib nendega suuri asju korda saata, 2018. aastasse me vaatame igatahes suure optimismi ja teotahtega.”