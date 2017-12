Versobanki Eesti äriüksuse juht tuleb Citadele pangast

Versobanki nõukogu kinnitas uueks panga Eesti äriüksuse juhiks ja juhatuse liikmeks Sofia Kirsimaa, kes on endine Citadele panga Eesti filiaali tegevjuht.

Uut tegevusstrateegiat kujundav ja elluviiv Versobank tahab oluliselt tugevdada oma Eesti finantsturul tegutsemise haaret ja mahtu. Täna moodustab panga tuludest ligikaudu 70% rahvusvahelistel turgudel teenitav tulu. Panga võimet ja haaret tegutseda rahvusvahelisel finantsturul peavad omanikud ja juhatus panga tugevuseks ning seda on plaanis säilitada.

Sellegipoolest on edasiselt strateegiline plaan jõulisemalt suurendada krediidi- ja finantstoodete portfelli kohalikul turul.

“Versobank kavatseb järgnevatel aastatel oluliselt suurendada ja laiendada oma tegevusmahtu Eesti turul,” ütles Versobanki juhatuse esimees Aivo Adamson. “Mul on siiralt hea meel, et sellise finantsturul tegutsemise kogemusega tippjuht, nagu Sofia on, võttis vastu väljakutse asuda Versobanki tegevust Eestis arendama.”

“Kui mulle tehti ettepanek asuda juhtima Versobanki Eesti äriarendust ei mõtelnud ma väga kaua, sest mulle imponeeris uue juhatuse esimehe visioon ja haare anda panga arengule uus impulss ja ka see, et mulle anti suur tegutsemisvabadus oma lähenemiste elluviimiseks,” lausus Sofia Kirsimaa. “Töö seisab ees mitte kergete killast, sest Eesti finantsturul on konkurents äärmiselt tihe ja uute niššide leidmine ei ole lihtne, aga mitte võimatu ja mulle meeldivad väljakutsed.”

Sofia Kirsimaal on magistrikraad Tallinna Ülikoolist füüsika erialal ja MBA kraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Ta on finantssektoris tegutsenud üle 20 aasta, millest viimased seitse tippjuhina. Alates 2010. aastast töötas Sofia Citadele panga Eesti filiaali tegevjuhina.