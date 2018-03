Versobanki juht: ootasime kõiki karistusi, peale tegevusloa kaotamise. Tervele uuele juhatusele jääb nüüd märk finantsmaailmas külge

Tegevusloa kaotanud Versobanki juht Aivo Adamson rääkis, et ei osanud oodata sellist karistust. Uus juhatus astus tema sõnul mitmeid samme rahapesureeglite järgimiseks, kuid nüüd jooksid püüdlused liiva.

Euroopa Keskpank tunnistas täna Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobanki krediidiasutuse tegevusloa. Panga tegevusluba tunnistati kehtetuks seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.

Panga juht Aivo Adamson ütles, et raske on midagi kommenteerida. "Me ei oodanud seda kõige äärmuslikumat käiku. Ootasime, et mingi sanktsioon tuleb, aga mitte midagi sellist. Kui omanikud mind värbasid ja ma alustasin 1. juulist, siis olin ma kindel, et ma oleks juba varem teinud sellele pangale trahvi, sest see on probleemne pank. Tegelikult ootasime kõiki muid karistusi, aga mitte panganduslitsentsi äravõtmist," ütles Adamson.

"Kui ma oleks teadnud, et asi nii lõppeb, siis ma poleks värvanud uut juhatust. Kuidas need neli uut juhatuse liiget peaksid nüüd kuidagi finantsmaailmas jätkama? Uus juhatus ei saanud muuta ajalugu. Me töötasime tuleviku nimel," sõnas ta.

Adamsoni sõnul ei inspekteerinud finantsinspektsioon Versobanki viimast perioodi. "Nad inspekteerisid meid viimati septembris, kui polnud uut juhatust paigas. Toimus alles värbamine ja mina tulin alles 1. juulist. Finantsinspektsiooni ettekirjutusi hakati täitma: panime kinni 1369 mitte-residentide kontot, sulgesime kolm välis tugikontorit, mis tegutsesid Ukrainas, Venemaal ja Bakuus. Olime täielikult muutmas omas strateegiat."

"Ma saan aru, et tegevusloa võtmine menetlusprotsess käivitus juba möödunud aasta aprillis. Ma arvasin, et saame trahvi või keelu teostada kolmandate riikide residentidega äri. Variante on erinevaid, mida oleks võinud rakendada," rõhutas ta.

Finantsinspektsiooni otsust tema sõnul vaidlustada pole võimalik. "See rong on juba läinud. Ma hüppasin vett täis paati, proovisin seda tühjaks pumbata, aga keegi lõikas vooliku läbi," ütles Adamson. "Me veel ei teagi, mida omanikud asjast arvavad."

Uuel juhatusel läheb edaspidi raskeks. "Ma arvan, et märk jääb külge. Meil on infoühiskond. Kui hakata pärast tasuta uurima, siis on selge, et liikmed on olnud pangas, mis kaotas tegevusloa," selgitas ta.

"Esialgu saime Euroopa Keskpanga otsuse projekti, millele me vastasime omapoolsete kommentaaridega ja käsitlesime just seda perioodi, mil uus juhatus astus ametisse ehk viimast kolme-nelja kuud, aga kahjuks neid argumente ei võetud arvesse," ütles Adamson. "Me töötasime ka panga müügi kallal ja oli ka huvilisi, kuid omanikud küsisid alguses liiga palju raha. Lõpuperioodil oli asi tegelikult päris lähedal ja oleks saanud ka omanikuvahetust teostada, aga noh," ütles ta.