Versobanki krahhiga kannatanud Liisi järelmaks sai uue partneri

Ligi 11 000 Liisi järelmaksukaardi kasutajat, kelle kaartidel kadus Versobanki ootamatu sulgemisega maksefunktsioon, saavad tänasest oma maksekaarte taas kasutada.

"Liisi kaartidele makseteenust pakkunud Versobanki sulgemine tuli meile sama ootamatult kui klientidele, uue partneri leidmine nõudis kahjuks oma aja," tunnistas Liisi järelmaksukaarti pakkuva AS-i Koduliising juhatuse liige Indrek Julge. "Me vabandame kõigi klientide ees ebamugavuste pärast ja saame teatada, et tänasest töötavad teie kaardid jälle. "

Kuigi järelmaksukaartide kasutamise ootamatu peatamine põhjustas Liisi klientidele üksjagu ebamugavusi, olid kliendid Julge sõnul väga mõistvad. "Kliendid said aru, et teenuse katkemine ei olnud kuidagi seotud AS-i Koduliising tegevusega ning olid lahenduse ootamisel mõistvad ja kannatlikud. Selle eest oleme me neile väga tänulikud," kiitis Julge kliente.

AS-i Koduliising uus partner makseteenuste vahendamisel on AS Wallester. Hetkel on häiritud veel uute kaartide väljastamine.

Uute kaartide väljastamise kõrval vahetatakse lähiajal välja ka olemasolevad kaardid, klientidele see kulutusi ega tingimuste muutusi kaasa ei too. "Arusaadavalt kaob Versobanki logo Liisi järelmaksukaardilt nüüd ära," selgitas Julge. Ettevõte võtab kaardiomanikega ise ühendust, kuid palub klientidel iseteeninduses üle kontrollida enda kontaktandmed.