Veskimägi: kui laseme riigil võtta kohustusi, mille katteks raha ei ole, on meie kõigi vara ja heaolu ohus

Veskimägi sõnul on oluline, kust raha tuleb. Kui palju ühiskondlikust rikkusest me ringi jaotame? 30% - 35% - 40%? „See on kõige olulisem number ühiskonnas kokku leppida," kinnitas ta. Ja loomulikult, mis siis selle eest saab? Tööandjad mõistavad tema sõnul ühiskondliku rikkuse ringi jagamise vajadust. „See on oluline, et neid kes viskaks paadist vett välja oleks alati rohkem kui neid, kes viskaks vett paati. Kõik Eesti inimesed peavad saama majandusarengust osa. Ei saa olla käputäis rikkaid ja palju vaeseid,“ rääkis ta.

Veskimägi tõdes pärast erakondade valimisprogrammide lugemist, et need on muutunud poliitkorrektseks retoorikaks, erakonnad on õppinud parketil libastumata liikuma ja valimisprogrammis on küll palju sõnu, kuid mõte on hüplik. Veskimägi sõnul on programmide üksikud lõigud väga arusaadavad ning mõtted on paljuski toetatavad, kuid selles ei ole tervikut. „Kõik on õppinud parketil libastumata käima, aga visiooni, täpset mõtet kust tuleme ja kuhu läheme, see oli puudu,“ lausus Veskimägi.