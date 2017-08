Veskimägi: riigil on ehk vaja minu sidemeid idapartneritega

Eesti Raudtee nõukokku nimetati kaks tuntud tippjuhti-ettevõtjat: Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe ja mööblitootja Standard juht Enn Veskimägi. Vastne Eesti Raudtee nõukogu liige Enn Veskimägi loodab, et selle määramise taga on tema head suhted Venemaa partneritega, kirjutas Äripäev.

Ettepaneku nõukokku just Lahe ja Veskimägi viia tegi Erkki Raasukese tüüritud niinimetatud nimetamiskomitee, mis peaks seisma hea selle eest, et riigifirmade nõukogudesse kuuluvad asjalikud ja kompetentsed inimesed.

Miks riik tundis vajadust just tema teenete järele, Veskimägi täpselt ei teagi, kuid oletab, et ennekõike võivad siin mängida rolli tema suhted partneritega Venemaal ja teistes idabloki riikides. "Arvan, et riigil on vaja minu häid sidemeid idapartneritega," oletas ta.

Loe pikemalt Äripäevast.