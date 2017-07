Veskimägi: riik on ise töökäte puuduses süüdi

Mööblitootja Standardi juhi Enn Veskimägi hinnangul on töökäte puuduses süüdi riik ja seetõttu on riigi kohustus lubada siia rohkem töötajaid teistest riikidest, kirjutab Äripäev.

„Ma arvan, et riik peab suurendama seda kvooti, kuna riik ei tooda tööjõudu, mida turg nõuab,“ leidis Veskimägi. Ta märkis, et haridussüsteem on tootnud haldus- ja ärijuhte, keda meil aga turul vaja ei ole. Kui riik vaja minevate oskustega inimesi ei koolita, ei jää Veskimägi hinnangul muud üle, kui tuleb hakata neid sisse tooma. „Midagi teha ei ole, töö tuleb ära teha.“

Kvoodi täitumise tõttu kavatseb Standard välistöötajate palkamise jätta praegu järgmisesse aastasse. Praegu on neil mõned inimesed teistest riikidest ka palgatud, näiteks konstruktor Argentiinast.

